Хью Джекман сыграет Джона Сильвера в «Острове сокровищ» Ридли Скотта
Звезда Голливуда Хью Джекман получил одну из главных ролей в новой экранизации романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ». Об этом пишет Deadline.
В частности, австралийский актёр сыграет легендарного одноногого пирата Джона Сильвера. Режиссёрское кресло займёт создатель франшизы «Чужой» Ридли Скотт.
Сценаристом нового «Острова сокровищ» стал Джек Торн («Тёмные начала»). Даты премьеры фильма пока нет, но создатели уже пообещали близкий к первоисточнику блокбастер с морскими путешествиями.
В России самой известной версией «Острова сокровищ» является фильм 1982 года. В нём Джона Сильвера сыграл народный артист СССР Олег Борисов. Также в ленте снялись Фёдор Стуков, Виктор Костецкий, Владислав Стржельчик, Валерий Золотухин и другие.
В 2025 году кинокомпании KD Studios и AP Digital анонсировали новую экранизацию романа Стивенсона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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