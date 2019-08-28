Ходорковский, Джокер, Роджер Уотерс. Чем будет удивлять Венецианский кинофестиваль?
Спецкор НСН рассказала о главных ожиданиях кинофестиваля, который стартует 28 августа.
28 августа на Лидо откроется 76-й международный Венецианский кинофестиваль. Вне конкурса в его программе покажут документальный фильм о Михаиле Ходорковском, и сам экс-глава ЮКОСА намерен приехать на премьеру. Об этом фильме, а также о том, что ещё интересного можно найти в расписании фестиваля в этом году, рассказывает спецкор НСН Марина Латышева.
О фильме Citizen K известно, что это совместное англо-американское производство, а его автор — Алекс Гибни, оскаровский лауреат, один из самых известных современных документалистов. Его фильмы это всегда и яркое художественное высказывание, и одновременно журналистское расследование. Citizen K, как описывал его Гибни, это портрет Ходорковского, рассказ о его взрослении, о его превращении из комсомольца в безжалостного олигарха, а затем в противника режима. Фильм назван по первой букве фамилии Ходорковского в её англоязычном написании, одновременно он отсылает нас к знаменитому «Гражданину Кейну» Орсона Уэллса. Гибни и его команда отсняли более двух десятков часов бесед со своим героем, ездили в Россию, встречались с его друзьями и врагами, хотели через драматическую историю протагониста понаблюдать, как работает власть в России.
О прокатной судьбе этого фильма в нашей стране что-то говорить сложно. Будем надеяться, что на каких-то фестивалях в России его всё же покажут. Но это кино точно станет событием в Венеции. К тому же на премьеру собирается приехать и сам герой фильма. Ходорковский в недавнем интервью итальянской газете Corriere della Sera сказал, что будет в Венеции, хотя по соображениям безопасности не должен этого делать, ведь есть много примеров того, что Италия не приветствует противников Путина.
Венеция известна тем, что здесь фактически стартует оскаровская гонка, тут проходят мировые премьеры многих фильмов, которые фигурируют потом в номинациях премии американской Киноакадемии. И в этом году тут состоятся важные в этом смысле премьеры. Прежде всего «Джокер» Тодда Филлипса, едва ли не самое интересное событие фестиваля. Просто потому, что в конкурсе одного из крупнейших и самых изысканных кинофорумов мира заявлен фильм о персонаже из комиксов. Событие уникальное. Судя по всему, нас ждет очень авторская трактовка, режиссёр говорил, что снимает кино не столько о Джокере, сколько о том, как стать Джокером. Главную роль играет Хоакин Феникс, и вот как раз ему все аналитики уже прочат номинацию на «Оскар». Из других важных американских проектов — «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером, тут, несмотря на название, речь идёт о разводящихся супругах. А также «Прачечная» Стивена Содерберга — политическая драма о так называемом «панамском досье». В ролях тут целая россыпь знаменитостей во главе с Мэрил Стрип, а где Стрип, там и оскаровские номинации. В конкурсе также «К звездам» Джеймса Грэя, фантастика о полёте к границам солнечной системы с Брэдом Питтом в главной роли. И «Офицер и шпион» Романа Полански, история громкого дела Дрейфуса. Вне конкурса покажут, например, «Сиберг» Бенедикта Эндрюса с Кристен Стюарт в роли актрисы Джин Сиберг, ставшей мишенью ФБР из-за её политических взглядов. И историческую драму Дэвида Мишо «Король» о Генрихе V с молодой звездой Тимоти Шаламе.
Будет несколько важнейших фильмов, связанных с музыкой. Так, вне конкурса покажут проект «Роджер Уотерс. Мы+Они» Шона Эванса и самого Уотерса. Фильм расскажет о недавно завершившемся мировом туре основателя Pink Floyd, в кадре будут, в частности, концерты в Амстердаме. Фильм будут показывать в кинотеатрах мира всего два дня — 2 и 6 октября. Картину смогут увидеть и поклонники музыканта в России, он выйдет в наших кинотеатрах как раз 2 октября.
В этом году в основном конкурсе Венеции нет российских участников. Но русский след на фестивале имеется. Вне конкурса состоится премьера «Государственных похорон» украинского режиссера Сергея Лозницы, это фильм о том, как хоронили Сталина, состоящий из редкой архивной хроники тех времён. В программе «Горизонты» за награды будет сражаться проект совместного производства России и Грузии «Преступный человек», согласно анонсу, это история о молодом человеке, который становится свидетелем убийства, что полностью меняет его жизнь. Режиссёр фильма Дмитрий Мамулия, сооснователь и художественный руководитель Московской Школы Нового Кино. Ну и в секции «Венецианская классика» покажут отреставрированную версию «Калины красной» Василия Шукшина.
Венецианский кинофестиваль — старейший кинофорум мира, он был учрежден по инициативе Муссолини и ежегодно проводится на венецианском острове Лидо с 1934 года. Его главный приз — «Золотой Лев», и в этом году победителя фестиваля определит международное жюри, во главе которого аргентинская постановщица Лукресия Мартель.
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