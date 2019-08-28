Ходорковский, Джокер, Роджер Уотерс. Чем будет удивлять Венецианский кинофестиваль?

28 августа на Лидо откроется 76-й международный Венецианский кинофестиваль. Вне конкурса в его программе покажут документальный фильм о Михаиле Ходорковском, и сам экс-глава ЮКОСА намерен приехать на премьеру. Об этом фильме, а также о том, что ещё интересного можно найти в расписании фестиваля в этом году, рассказывает спецкор НСН Марина Латышева.