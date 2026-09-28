От манги до гейш: Фестиваль японской культуры представит в Москве широкую программу

Самый масштабный фестиваль японской культуры в России HINODE JAPAN 2026 пройдет в московском деловом и выставочном комплексе «Амбер Плаза» 2–4 октября. Организаторы на этот раз предлагает посмотреть на Страну восходящего солнца без ограничений по эпохам и жанрам. Расширенная программа включает аниме и манга, косплей и уличную моду, традиционные танцы и боевые искусства, видеоигры и национальную кулинарию.

Заявлены звёздные гости - музыкальный проект Sajou no hana и гейши «Мионоя». Хедлайнером фестиваля станет легенда сёдзё-манги, художница Юмико Игараси. Кроме того, манге будет посвящена дискуссионная панель с Тори Соши, создательницей манги «Восток» о космонавтах и первом полёте на орбиту.

Музыкальную программу возглавит хорошо знакомый поклонникам аниме проект Sajou no hana. В разделе караоке будет представлен специальный аниме-хор от проекта антистресс-пения хором HotHorist. Центральным косплей-событием фестиваля станет конкурс соло-косплея Hinode Cosplay Competition. Победителя наградят поездкой в Японию и включением в состав жюри отборочного тура World Cosplay Summit Japan.

Отдельный блок программы HINODE JAPAN организаторы посвятили японской моде и молодежным субкультурам.

Традиционную часть программы представит коллектив гейш «Мионоя». Японский каллиграф и художник тушью Hiroka проведет мастер-классы и перформансы живой живописи, а также создаст работы на стыке японской каллиграфии и боди-арта. Актёры Московского театра кабуки представят классическую сатирическую японскую сценку в жанре кёген, а коллектив Кисэки-но Хана исполнит японские народные танцы бон-одори.

Помимо встреч с японскими гостями, на HINODE JAPAN пройдут показательные выступления по боевым искусствам – поединки в самурайских доспехах и танцы с мечами и боевыми веерами. Будут также представлены эксклюзивные японские новинки видеоигр. Зона мастер-классов посвящена традиционным японским видам искусства. Среди прочего, будет представлена любимая забава японцев – забег за печатями.

Компании на своих стендах представят информацию об обучении японскому языку, поездках в страну. Можно будет попробовать косметику, купить фигурки, одежду или японские снеки, посетить дизайн-маркет.

