HBO приступил к работе над четвертым сезоном «Настоящего детектива»

Известно, что в центре сюжета окажутся две героини, события нового сезона перенесут в Арктику, где полярная ночь длится несколько месяцев.

Четвертый сезон получил название «Ночная страна» (Night Country). Какие актеры заняты в съемках, не сообщается.

Исполнительным продюсером нового сезона, а также руководителем пилотного эпизода сериала назначена Исса Лопес («Тигры не боятся»). Исполнительным продюсером является режиссер фильма «Лунный свет» Барри Дженкинс.

Первый сезон с Вуди Харрельсоном и Мэттью МакКонахи в главных ролях увидел свет в 2014 году.

