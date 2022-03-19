HBO приступил к работе над четвертым сезоном «Настоящего детектива»
Телеканал HBO снимает четвертый сезон сериала «Настоящий детектив», сообщает Variety.
Известно, что в центре сюжета окажутся две героини, события нового сезона перенесут в Арктику, где полярная ночь длится несколько месяцев.
Четвертый сезон получил название «Ночная страна» (Night Country). Какие актеры заняты в съемках, не сообщается.
Исполнительным продюсером нового сезона, а также руководителем пилотного эпизода сериала назначена Исса Лопес («Тигры не боятся»). Исполнительным продюсером является режиссер фильма «Лунный свет» Барри Дженкинс.
Первый сезон с Вуди Харрельсоном и Мэттью МакКонахи в главных ролях увидел свет в 2014 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+32 958 / сут.
Умерли
364 тыс.+495 / сут.
Выздоровели
16,1 млн+95 558 / сут.
- Медвежата-сироты из Ленобласти получили имена в питомнике
- В партии Зеленского заявили о вывозе в западные регионы Украины 50 предприятий
- Военнослужащие ДНР освободили 98 населенных пунктов
- Социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6 процента с 1 апреля
- Министр экономики ФРГ предупредил об отсутствии обеспечения газоснабжения на следующую зиму
- Джонсон выступил против нормализации отношений с Россией
- ФСБ России заявила об угрозе дрейфа украинских якорных мин в сторону пролива Босфор
- Медведев: Западные компании хотят вернуться, но бояться
- Мурашко: В России нет скачков цен на жизненно необходимые лекарства
- Энтомолог Заречная объяснила, почему не надо запасаться крупами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru