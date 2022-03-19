HBO приступил к работе над четвертым сезоном «Настоящего детектива»

Телеканал HBO снимает четвертый сезон сериала «Настоящий детектив», сообщает Variety.

Актер Колин Фаррелл сыграет во втором сезоне сериала "Настоящий детектив"

Известно, что в центре сюжета окажутся две героини, события нового сезона перенесут в Арктику, где полярная ночь длится несколько месяцев.

Четвертый сезон получил название «Ночная страна» (Night Country). Какие актеры заняты в съемках, не сообщается.

Исполнительным продюсером нового сезона, а также руководителем пилотного эпизода сериала назначена Исса Лопес («Тигры не боятся»). Исполнительным продюсером является режиссер фильма «Лунный свет» Барри Дженкинс.

Первый сезон с Вуди Харрельсоном и Мэттью МакКонахи в главных ролях увидел свет в 2014 году.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КультураСериалКино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры