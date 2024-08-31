Хаяо Миядзаки стал лауреатом азиатского аналога Нобелевской премии
Режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки получил премию Рамона Магсайсая — аналог Нобелевской премии в азиатских странах. Об этом объявил фонд-учредитель награды.
«Отражая свое уважение к молодой аудитории, Миядзаки не упрощает свои сюжеты и истории. Он берется за сложные темы, используя искусство, чтобы сделать их понятными для детей», — говорится в заявлении.
Учредители особо отметили работы Миядзаки «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Рыбка Поньо на утесе», а также «Мальчик и птица».
Премию Рамона Магсайсая учредили в 1957 году, награду назвали в честь президента Филиппин, погибшего в авиакатастрофе. Церемония вручения премии проводится ежегодно, ее лауреатами стали уже более 300 людей, объединений и организаций Азии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Бережковской набережной в Москве загорелось трехэтажное административное здание
- На Камчатке пропал вертолет Ми-8 с экипажем из трех человек
- Россия в июне нарастила поставки нефтепродуктов в Индию
- Хаяо Миядзаки стал лауреатом азиатского аналога Нобелевской премии
- Столтенберг заявил о непричастности НАТО к атаке ВСУ на Курскую область
- В Шебекине при обстреле ВСУ пострадала женщина
- СМИ: Врач Мэттью Перри признал вину по пункту обвинения в деле о смерти артиста
- В Кирове загорелся цех деревообработки на площади в одну тысячу «квадратов»
- В трех регионах России уничтожили четыре беспилотника ВСУ
- Алаудинов: В Судже командир-срочник спас 18 бойцов и погиб в бою с ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru