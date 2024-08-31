Хаяо Миядзаки стал лауреатом азиатского аналога Нобелевской премии

Режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки получил премию Рамона Магсайсая — аналог Нобелевской премии в азиатских странах. Об этом объявил фонд-учредитель награды.

«Отражая свое уважение к молодой аудитории, Миядзаки не упрощает свои сюжеты и истории. Он берется за сложные темы, используя искусство, чтобы сделать их понятными для детей», — говорится в заявлении.

Учредители особо отметили работы Миядзаки «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Рыбка Поньо на утесе», а также «Мальчик и птица».

Премию Рамона Магсайсая учредили в 1957 году, награду назвали в честь президента Филиппин, погибшего в авиакатастрофе. Церемония вручения премии проводится ежегодно, ее лауреатами стали уже более 300 людей, объединений и организаций Азии.

