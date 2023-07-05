Группа Uma2rman выпустит сборник лучших песен к 20-летию коллектива

В беседе с изданием Кристовский отметил, что сейчас «мыслит альбомами».

«У меня большая идея и цель — ближе к зиме, когда будет чуть больше времени (летом очень плотный график), мы хотим выпустить альбом из 20 лучших песен с симфоническим оркестром», — поделился музыкант.

По словам лидера Uma2rman, в пластинку точно войдет композиция «Любимый город» о Нижнем Новгороде — родине Владимира Кристовского и его брата Сергея, сооснователя коллектива.

Ранее один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец выпустил сборник ремиксов «Вечно молодой», записанный совместно с DJ Nejtrino, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».