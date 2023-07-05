Группа Uma2rman выпустит сборник лучших песен к 20-летию коллектива
Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский анонсировал сборник лучших песен коллектива, пластинка выйдет к 20-летию группы. Об этом музыкант рассказал в интервью aif.ru.
В беседе с изданием Кристовский отметил, что сейчас «мыслит альбомами».
«У меня большая идея и цель — ближе к зиме, когда будет чуть больше времени (летом очень плотный график), мы хотим выпустить альбом из 20 лучших песен с симфоническим оркестром», — поделился музыкант.
По словам лидера Uma2rman, в пластинку точно войдет композиция «Любимый город» о Нижнем Новгороде — родине Владимира Кристовского и его брата Сергея, сооснователя коллектива.
Ранее один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец выпустил сборник ремиксов «Вечно молодой», записанный совместно с DJ Nejtrino, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заммэра Ракова: служба занятости помогла найти работу около 120 тысячам молодых специалистов за 4,5 года
- Синоптик: 3 июля стало самым жарким днем в мире за всю историю метеонаблюдений
- СМИ: Си Цзиньпин предостерег Путина от использования ядерного оружия на Украине
- Группа Uma2rman выпустит сборник лучших песен к 20-летию коллектива
- В Южно-Сахалинске предотвратили теракты на объекте энергосистемы и в военкомате
- ФСБ задержала в Екатеринбурге обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ
- Умер 46-летний министр транспорта Белоруссии Авраменко
- Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 50 человек
- Два человека погибли при пожаре в частном доме в Новой Москве
- Марочко: ВСУ пытаются прорваться на участке Сватово-Кременная
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru