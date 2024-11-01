Группа The Cure выпустила первый за 16 лет альбом
Британская группа The Cure выпустила новый альбом, пластинка получила название Songs Of A Lost World.
Работа стала первым альбомом коллектива за 16 лет, в него вошли восемь композиций. Автор текстов и музыки всех песен пластинки — лидер рок-группы Роберт Смит.
Дата релиза новинки от The Cure совпала с празднованием Хеллоуина. Музыкальные критики отмечают, что альбом «полностью погружает во тьму» и подтверждает репутацию коллектива как мастеров «восхитительно мрачного».
Между тем группа Linkin Park вернулась на сцену с новыми участниками и анонсировала новый альбом From Zero, пишет Ura.ru.
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