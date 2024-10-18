Группа «Пилот» перенесла четыре концерта из-за травмы барабанщика
Группа «Пилот» перенесла концерты на Урале из-за травмы барабанщика Никиты Белозерова. Об этом сообщается на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что музыкант серьезно ушиб руку.
«Диагноз – сильное растяжение и трещина мизинца... На приеме Никите был предписан недельный покой, что исключило возможность участия в концертах... Было принято решение о переносе концертов этой недели. Без Никиты Николаевича наше шоу не играется», — поделилась группа.
«Пилоту» пришлось перенести выступления в Челябинске (с 17 октября на 8 февраля следующего года), Екатеринбурге (с 18 октября на 7 февраля), Перми (с 19 октября на 6 февраля). Кроме того, музыканты перенесли концерт в Тюмени, запланированный на 20 октября, новая дата уточняется.
Ранее во Франции отменили концерт лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в России иноагентом) из-за состояния здоровья музыканта, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru