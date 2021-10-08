Группа «Кипелов» впервые с 2017 года выпустила новый макси-сингл
Группа «Кипелов» выпустила новый макси-сингл «Часы судного дня». Материал уже доступен на всех музыкальных сервисах.
В макси-сингл рок-проекта под руководством Валерия Кипелова вошли 4 песни: «Огненная дуга», «Часы Судного дня», «Лунный ковчег» и «Крик тишины».
Причем поклонникам группы уже знакома композиция «Огненная дуга», которую музыканты исполняли на некоторых концертах в рамках весенне-летнего тура.
Релиз «Кипелова» стал первым новым материалом группы за последние четыре года. Коллектив в 2017 году выпустил альбом «Звезды и кресты». Пластинка, в которую вошли 10 композиций, стала для музыкантов рекордной по количеству треков и длительности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Судебные приставы начали взыскание с Twitter 8,9 млн рублей штрафов
- На Украине Зеленского назвали «приговором для страны»
- «Вежливый мальчик». Мать подравшегося в метро дагестанца рассказала о сыне
- Лига безопасного интернета попросила проверить песни девяти музыкантов
- На Ямале ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
- Кабмин направит дополнительные средства на поддержку фермеров
- В Telegram появится функция спонсируемых сообщений
- Россияне увидят пик метеорного потока Дракониды 8 октября
- В Киеве призвали запретить въезд на Украину Басте, Ирине Круг и Ёлке
- Посол Евросоюза предупредил об угрозе репутации России из-за цен на газ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru