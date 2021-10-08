Группа «Кипелов» впервые с 2017 года выпустила новый макси-сингл

Группа «Кипелов» выпустила новый макси-сингл «Часы судного дня». Материал уже доступен на всех музыкальных сервисах.

В макси-сингл рок-проекта под руководством Валерия Кипелова вошли 4 песни: «Огненная дуга», «Часы Судного дня», «Лунный ковчег» и «Крик тишины».

Причем поклонникам группы уже знакома композиция «Огненная дуга», которую музыканты исполняли на некоторых концертах в рамках весенне-летнего тура.

Релиз «Кипелова» стал первым новым материалом группы за последние четыре года. Коллектив в 2017 году выпустил альбом «Звезды и кресты». Пластинка, в которую вошли 10 композиций, стала для музыкантов рекордной по количеству треков и длительности.

