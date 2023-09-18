Гребенщиков заявил, что ушел из группы «Аквариум» из-за Z-патриотов

Он отметил, что не был в России больше полутора лет и в ближайшее время не собирается приезжать. При этом Гребенщиков, который сегодня живет в Лондоне, напомнил, что работает там с 1988 года.

Ранее, в марте прошлого года, Гребенщиков объявил об отмене всех концертов «Аквариума» в РФ «до лучших времен» и покинул страну. При этом бывший скрипач группы «Аквариум» Андрей «Рюша» Решетин полгода провел в зоне спецоперации и дал более 130 концертов в зоне боевых действий, передает «Радиоточка НСН».

