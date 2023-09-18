Гребенщиков заявил, что ушел из группы «Аквариум» из-за Z-патриотов
Рок-музыкант Борис Гребенщиков (признан Минюстом РФ иноагентом) в интервью Financial Times рассказал, что ушел из основанной им группы «Аквариум», поскольку с февраля 2022 года «некоторые люди» в его группе «вдруг стали патриотами Z».
Он отметил, что не был в России больше полутора лет и в ближайшее время не собирается приезжать. При этом Гребенщиков, который сегодня живет в Лондоне, напомнил, что работает там с 1988 года.
Ранее, в марте прошлого года, Гребенщиков объявил об отмене всех концертов «Аквариума» в РФ «до лучших времен» и покинул страну. При этом бывший скрипач группы «Аквариум» Андрей «Рюша» Решетин полгода провел в зоне спецоперации и дал более 130 концертов в зоне боевых действий, передает «Радиоточка НСН».
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