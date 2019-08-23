Грандиозный Фестиваль фестивалей стартует на «Тавриде - АРТ» в Крыму

Формат фестиваля фестивалей стартует на «Тавриде-АРТ» в Крыму и продлится до воскресенья, 25 августа включительно. Сегодня артистическое пространство в бухте Капсель у Судака впервые открывает свои двери для всех любителей искусства, передает РИА ФАН. В течение трех дней на одной площадке состоятся 15 фестивалей.

Среди них: театральный и литературный, «Нашествие» на Тавриде, ночь «Stand-Up Comedy», фестивали КВН, «Музыка молодого Крыма», еды и мороженого, воздушных змеев. Там же будут работать площадка фестиваля «Джаз Коктебель», территория актуального искусства. Запланированы открытые кинопоказы, спортивная программа, выставка регионов, модный показ российских дизайнеров и многое другое.

«Таврида – АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который соберет на одной площадке не менее 45 тысяч человек. Он вобрал в себя все направления искусства. Как отмечает руководитель проекта, генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин, в одной точке объединено максимум яркого и интересного.

Каждый посетитель и участник найдёт здесь для себя что-то интересное, что откликнется в его душе и сердце. Участникам – молодым творцам со всей России - фестиваль дает уникальный шанс оказаться на одной сцене с мэтрами, состоявшимися артистами.

Одним из наиболее впечатляющих мероприятий Фестиваля станет прибытие в бухту фрегата «Херсонес» под алыми парусами вместе с авиашоу эскадрильи из 12 самолетов с групповым прыжком парашютистов.

