Гости премии «Все цвета джаза» попробовали премиальный кофе

В Саду «Эрмитаж» 25 мая состоялась юбилейная церемония вручения премии «Все цвета джаза». Впервые за историю своего существования мероприятие прошло в формате фестиваля под открытым небом. Из закрытого светского события премия превратилась в большой городской праздник, который смогли посетить жители столицы.

Гости фестиваля могли принять участие в мастер-классах по созданию картины на круглом холсте в технике Resin Art, а также посетить творческую лабораторию, мульт-сеансы с живым оркестром, а также детскую и лаунж-зону с фуд-кортом.

Кроме того, гостей мероприятия ожидал подарок от генерального партнера премии «Все цвета джаза» бренда Ambassador Platinum. Участники фестиваля под открытым небом могли продегустировать премиальный кофе, который производит компания «Штраус».

Ранее лидер группы «А'Студио» Байгали Серкебаев рассказал в беседе с НСН о своих ощущениях от пятой юбилейной церемонии вручения премии «Все цвета джаза». Он отметил, что в этом году в Саду «Эрмитаж» собрались особенные гости.

