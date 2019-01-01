Госпитализирована Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова, получившая травму, играя в спектакле «Старая дева» на сцене московского театра «Русская песня», госпитализирована, сообщил ТАСС актер Александр Михайлов. По его словам, Чурикова споткнулась на сцене и упала.

О состоянии пострадавшей актрисы пока не сообщается.

