Культура
О состоянии пострадавшей актрисы пока не сообщается.
Госпитализирована Инна Чурикова
18 июля23:13
Народная артистка СССР Инна Чурикова, получившая травму, играя в спектакле «Старая дева» на сцене московского театра «Русская песня», госпитализирована, сообщил ТАСС актер Александр Михайлов. По его словам, Чурикова споткнулась на сцене и упала.
О состоянии пострадавшей актрисы пока не сообщается.
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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Актриса
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