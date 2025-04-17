Актер Жан-Клод ван Дамм мог бы связаться с представителями российской творческой интеллигенции, например, с Союзом театральных деятелей России и таким образом сделать культурный вклад в снижение политической напряженности. Об этом в беседе с НСН рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Американо-бельгийский актер Жан-Клод ван Дамм обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что хочет приехать в РФ в качестве посла мира. Видео с обращением актера опубликовала украинская журналистка Диана Панченко. При этом ранее CNN сообщала, что ван Дамма обвиняют в связями с торговцами людьми. Милонов отметил, что актер мог бы внести свой вклад на культурном уровне, а в политику ему лезть не стоит.

«Такой голубь мира с запашком, конечно, получается. Поэтому одно дело профессионально заниматься дипломатией, а другое - садиться на глубочайший шпагат. Что касается присадки на шпагат, то, безусловно, украинские предприниматели могут дать ему ценные советы. Но, все-таки давайте серьезные вещи, которые касаются двусторонних отношений, будут прерогативой профессионалов - дипломатов, политиков. А что касается ван Дамма, то он может обратиться для начала к кому-то из российских актеров, чтобы начать сотрудничество и кооперацию в рамках культурного обмена. Но претендовать на роль некого «пернатого мира» ему пока еще странновато. У нас есть для этого русские ястребы и соколы. У нас есть союз актеров, кинематографистов. Может быть, они создадут какое-то совместное заявление, которое действительно послужит стабилизации обстановки», - отметил он.

По словам Милонова, многие деятели культуры на Западе не могут высказывать свое настоящее мнение, так как находятся под жестким давлением.

«Я совершенно не пытаюсь высмеять его попытку. Просто понятно, что некая амбивалентность американской внешней политики создает иллюзию, что в США ей может заниматься кто угодно. Не нужно разбираться, иметь опыт, главное – чувствовать некую политическую конъюнктуру. Но, уверен, что очень много американских деятелей культуры не могут полностью и свободно высказывать свою позицию исключительно из-за того, что на них оказывается серьезное давление и политическое, и финансовое», - подытожил он.

Ранее представитель ван Дамма Патрик Гоавек заявил журналу People, что обвинения в адрес актера в том, что он воспользовался сексуальными услугами несовершеннолетних женщин в Румынии, абсурдны и необоснованны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

