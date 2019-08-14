Голливудская актриса Кейт Бланшетт заявила о завершении карьеры

50-летняя Кейт Бланшетт больше не будет сниматься в кино. Об этом она сообщила в ходе премьеры в Нью-Йорке фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?», где она сыграла главную роль, пишет РИА Новости.

По словам Бланшетт, когда зритель посмотрит кино, он поймет, что для нее пришло время покинуть индустрию. Бланшетт в фильме играет архитектора, проходящую через кризис творчества.

Премьера фильма в России намечен на 5 сентября текущего года. Картина снята по одноименной книги американской писательницы Марии Семпл.

Кейт Бланшет родилась в австралийском Мельбурне в 1969 году. Она снялась в ряде оскароносных фильмах и сама за свою карьеру получила два Оскара.

