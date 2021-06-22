Гольф-уикенд «Golf & Jazz» пройдет 17 июля в Подмосковье
Музыкальный гольф-уикенд «Golf & Jazz» с участием поп-фанк дивы ASET состоится 17 июля в Подмосковье.
Его участники смогут погрузиться в мир гольфа: узнать правила и этикет этого вида спорта, а также получить первые навыки игры на поле с 18 лунками.
Главным музыкальным событием уикенда станет сольный вечер певицы Асет Самраиловой (ASET), в рамках которого под открытым небом прозвучат джазовые хиты, а также ее авторские песни.
Выступление певицы, известной зрителям шоу «Голос» и «Главная Сцена», будет состоять из двух полноценных концертных сетов.
Гольф-уикенд пройдет в загородном гольф-клубе «Форест Хиллс», расположенном в заповедном лесу в Дмитровском районе Московской области. Его генеральным информационным партнером выступит Радио JAZZ 89.1 FM.
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