Главреды крупных СМИ проведут бесплатные лекции в рамках проекта «Медиаполигон»
С 6 по 11 декабря на площадках Белгорода, Москвы и Красноярска пройдет федеральный проект «Медиаполигон: Сценарий года», на котором выступят главные редакторы, продюсеры и редакторы крупных СМИ. В запуске проекта участвует факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.
Среди спикеров заявлены главный редактор интернет-издания Mash Максим Иксанов, главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, основатель и директор медиасообщества «Планерка» Александр Литвинов, редактор студии подкастов «Техника речи» Ольга Житпелева, а также генеральный продюсер RUTUBE Давид Кочаров. С лекциями выступят главный редактор сетевого СМИ «Репортер» (ранее журнал «Русский репортер») Виталий Лейбин, шеф-редактор научно-популярного журнала «Кот Шредингера» Григорий Тарасевич, главред издания Storytel, критик Константин Мильчин.
«Важно дать как можно больше полезной информации. RUTUBE — это главная российская площадка для транслирования мыслей и идей, где есть свои нюансы в продвижении, выстраивании контента. Эти знания нужны, чтобы участники могли развивать свой медиапродукт на нашем видеохостинге», - прокомментировал свое участие в проекте Кочаров.
Аудиторией проекта являются начинающие журналисты, сценаристы, фотографы, создатели подкастов, копирайтеры и другие участники медиасферы. Создатели проекта подчеркивают, что участие во всех мероприятиях «Медиаполигона» бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. Программа «Медиаполигона» состоит из двух частей, образовательной и практической. По итогам практики 10 декабря участники должны будут создать контент: текст, видеоролик или подкаст, из которых затем будет сделана онлайн-трансляцию об итогах 2021 года в России.
По данным организаторов, лучший участник сможет подписать контракт на 100 тысяч рублей с интернет-журналом «Репортер», а также пройти стажировку в изданиях «Репортер» и «Холод». В организации проекта также принял участие факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ и видеосервис RUTUBE.
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