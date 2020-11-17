Глава Россотрудничества заявил о финансовых проблемах организации

У Россотрудничества серьезные финансовые проблемы, ресурсы ограничены, передает РИА Новости слова главы федерального агентства Евгения Примакова.

«Да, у нас тяжелые финансовые проблемы, мы признаем это», - сказал он.

Журналист, действующий депутат Государственной думы Евгений Примаков в конце июня назначен руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, которое кратко называется Россотрудничество. Тогда он пообещал структуре «большие перемены».

Евгению Примакову 44 года, он внук Евгения Максимовича Примакова, который возглавлял Службу внешней разведки, российский МИД, правительство РФ в 1998-99 годах после дефолта в августе.

С начала 2000-х годов Примаков-младший работал журналистом в разных редакциях. Сейчас на телевидении он ведёт «Международное обозрение». Евгений Примаков женат, у него четверо детей.

