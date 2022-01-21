Глава МХАТ обвинил главбуха театра в краже 4 млн

Глава МХАТ имени Горького Владимир Кехман обвинил главбуха театра Галину Гетьман в краже из кассы театра 4,2 млн рублей. Об этом сообщает REN TV.

Отмечается, что Кехман, занявший пост гендиректора театра в октябре прошлого года, в ходе разбора финансовой отчетности, уволил главбуха театра Гетьман. После ее увольнения Кехман заметил, что в сейфе исчезли 4,2 млн рублей.

Глава МХАТ подал заявление о случившемся в полицию. По его словам, Гетьман отказалась возвращать деньги, хотя призналась, что она взяла их.