Глава МХАТ обвинил главбуха театра в краже 4 млн
Глава МХАТ имени Горького Владимир Кехман обвинил главбуха театра Галину Гетьман в краже из кассы театра 4,2 млн рублей. Об этом сообщает REN TV.
Отмечается, что Кехман, занявший пост гендиректора театра в октябре прошлого года, в ходе разбора финансовой отчетности, уволил главбуха театра Гетьман. После ее увольнения Кехман заметил, что в сейфе исчезли 4,2 млн рублей.
Глава МХАТ подал заявление о случившемся в полицию. По его словам, Гетьман отказалась возвращать деньги, хотя призналась, что она взяла их.
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