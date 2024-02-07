Глава Фонда братьев Стругацких заявил о приостановке АБС-премии

«В связи с уходом с должности председателя Фонда братьев Стругацких Андрея Стругацкого, а также кончиной ответственного секретаря ... Николая Романецкого, мною принято решение о приостановке АБС-премии», — говорится в заявлении Арно, опубликованном на сайте награды.

Глава оргкомитета премии напомнил, что она была учреждена в 1998 году Борисом Стругацким и за время своего существования стала самой престижной в стране наградой в области фантастической литературы. Арно поблагодарил членов жюри премии и всех принимавших участие в ее организации и работе.

Ответственный секретарь АБС-премии фантаст Николай Романецкий ушел из жизни 10 января в Санкт-Петербурге. Писателю было 70 лет, напоминает RT.

