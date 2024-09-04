Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инсульт

Гитарист группы Queen Брайан Мэй перенес инсульт, но уже идет на поправку. Об этом музыкант рассказал в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Участник легендарного рок-коллектива поделился, что неделю назад он внезапно, «совершенно неожиданно», потерял контроль над рукой. Скорая помощь доставила 77-летнего музыканта в ближайшую больницу близ Лондона.

«Хорошая новость в том, что со мной все в порядке, я делаю то, что мне указали врачи, то есть, по сути, ничего... Мне нельзя выходить, водить, летать на самолете, мне нельзя допускать очень высокого пульса. Но со мной все хорошо», — рассказал гитарист.

По словам Мэя, он идет на поправку и может играть.

В 2020 году музыкант перенес сердечный приступ, на фоне которого Мэю установили три стента в артериях.

Ранее СМИ сообщили, что ведущего Алексея Куличкова госпитализировали с инсультом. Однако позже телезвезда заявил, что эта информация не соответствует действительности, пишет RT.

