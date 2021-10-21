Гиды и музеологи рассказали о необычных местах для прогулок в Подмосковье

Сергиев Посад, Электросталь и Балашиха скрывают множество локаций, неочевидных для туристов. О них рассказала музеолог, руководитель проекта «Интересный Посад. Peshcom» Инна Акентьева.



Акентьева рассказала о старте нескольких новых маршрутов в октябре. Так, например, маршрут «Я всегда буду слышать его» посвящен великой княгине Елизавете Фёдоровне Романовой.

«Это такая невероятная история, ведь княгиня Елизавета Фёдоровна была связана с нашим городом очень тесно. Потребовалось пять долгих лет для того, чтобы этот маршрут состоялся», - рассказала Акентьева. По ее словам, для создания прогулки она использовала множество исторических сведений, цитат из писем, и воспоминаний друзей княгини.

В Балашихе архитекторы создали замок в микрорайоне Никольское-Архангельское. По словам одного из учредителей проекта Юрия Малышева, постройка с тремя башнями сочетает в себе стимпанк, готику, модерн и фэнтези.

«У нас там уникальные окна с витражами из драгоценных камней, всё это из ценных пород дерева. Это уникальные вещи, авторские работы. Пол – мрамор, оникс, с подсветкой. Нужно там побывать, чтобы всю эту красоту увидеть», - цитирует Малышева «Радио 1». Малышев рассказал, что, кроме экскурсии, замок предлагает аренду апартаментов.

Персональная выставка макетов архитектора Вероники Барановой работает в подмосковной Электростали. Экспозиция «Жизнь в миниатюре» стартовала в выставочном зале им. О.А. Коняшина. По словам автора, она долго шла к созданию персональной выставки. Ее миниатюры выполнены из «бросовых» материалов.

