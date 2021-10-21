Гиды и музеологи рассказали о необычных местах для прогулок в Подмосковье
Сергиев Посад, Электросталь и Балашиха скрывают множество локаций, неочевидных для туристов. О них рассказала музеолог, руководитель проекта «Интересный Посад. Peshcom» Инна Акентьева.
Акентьева рассказала о старте нескольких новых маршрутов в октябре. Так, например, маршрут «Я всегда буду слышать его» посвящен великой княгине Елизавете Фёдоровне Романовой.
«Это такая невероятная история, ведь княгиня Елизавета Фёдоровна была связана с нашим городом очень тесно. Потребовалось пять долгих лет для того, чтобы этот маршрут состоялся», - рассказала Акентьева. По ее словам, для создания прогулки она использовала множество исторических сведений, цитат из писем, и воспоминаний друзей княгини.
В Балашихе архитекторы создали замок в микрорайоне Никольское-Архангельское. По словам одного из учредителей проекта Юрия Малышева, постройка с тремя башнями сочетает в себе стимпанк, готику, модерн и фэнтези.
«У нас там уникальные окна с витражами из драгоценных камней, всё это из ценных пород дерева. Это уникальные вещи, авторские работы. Пол – мрамор, оникс, с подсветкой. Нужно там побывать, чтобы всю эту красоту увидеть», - цитирует Малышева «Радио 1». Малышев рассказал, что, кроме экскурсии, замок предлагает аренду апартаментов.
Персональная выставка макетов архитектора Вероники Барановой работает в подмосковной Электростали. Экспозиция «Жизнь в миниатюре» стартовала в выставочном зале им. О.А. Коняшина. По словам автора, она долго шла к созданию персональной выставки. Ее миниатюры выполнены из «бросовых» материалов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+36 339 / сут.
Умерли
227 тыс.+1 036 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 895 / сут.
- Путин высказал мнение об обязательной вакцинации от COVID-19
- Путин признал правильным вывод войск США из Афганистана
- Путин рассказал, будет ли скучать по Меркель
- Путин привёл пример положительных усилий талибов
- «Башку никто не рубит»: Путин пообещал Муратову вернуться к закону об иноагентах
- Москву предупредили о ночных морозах
- Путин заявил, что Россия должна строить социальное государство
- Путин призвал Эрдогана не суетиться из-за Совбеза ООН
- Путин заявил, что в России сформировался «коллективный иммунитет» к экстремизму
- Путин не исключил, что кризис продовольствия в мире может достичь крайних форм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru