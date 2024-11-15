Герман-младший снимет фильм о съемках «Ивана Грозного» Эйзенштейном

Российский режиссер Алексей Герман-младший снимет для Первого канала художественный фильм о съемках Сергеем Эйзенштейном своего шедевра «Иван Грозный», передает ТАСС.

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Идея снять ленту на эту тему возникла у генерального директора Первого канала Константина Эрнста. В настоящее время пишется сценарий будущей картины.

«Создание режиссерского сценария и режиссерского мира, воссоздание эпохи, поиск актеров. Я хотел бы уложится за два-три года, посмотрим, как пойдет», - рассказал Герман-младший.

При производстве фильма будут задействованы несколько стран. Актерский состав пока не утвержден.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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