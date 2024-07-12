Генпрокуратура признала роман о зомби-апокалипсисе в РФ угрозой порядку
Генпрокуратура потребовала изъять из продажи роман Ивана Филиппова (признан в РФ иноагентом) «Мышь» о зомби-апокалипсисе в России. Об этом сообщил в соцсетях основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе, который опубликовал скриншот соответствующего решения ведомства.
В мотивировочной части Генпрокуратура указала, что произведение содержит ложные сообщения об актах терроризма либо другую недостоверную общественно значимую информацию, создающую угрозу здоровью, жизни, имуществу, угрожает массовым нарушением общественного порядка, созданием помех в работе инфраструктуры, объектов энергетики, промышленности, связи, кредитных организаций.
Действие романа разворачивается в Москве в 2020 году. В книге инфицированная мышь сбегает из Института функционального бессмертия и становится причиной апокалипсиса, когда большая часть жителей города погибает, а некоторые превращаются в зомби. Филиппов упоминает в романе реальных политиков и общественных деятелей.
Ранее прокуратура потребовала убрать из продажи книгу Григория Остера «Вредные советы» в одном из магазинов в Каратузском районе Красноярского края. Меры связали со «сценами жестокости», содержащимися в иллюстрациях. Позже прокуратура края сообщила, что не намерена направлять иск в суд и требовать изъятия и уничтожения тиража книги, пишет Ura.ru.
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