Гендиректору Большого театра Урину сделали операцию на сердце
Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин перенёс операцию на сердце, сообщили «Интерфаксу» в администрации ГАБТ. Урин ранее был госпитализирован с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность.
Сейчас гендиректор театра продолжает лечение в стационаре. Владимиру Урину 74 года, Заслуженный деятель искусств РФ возглавляет Большой театр с 9 июля 2013 года.
Урин также занимает пост генерального директора Международных фестивалей современного танца, которые проводятся Музыкальным театром совместно с культурными центрами и посольствами стран Европы, Канады и США. Заведует кафедрой менеджмента и экономики исполнительских искусств Школы‑студии МХАТ, профессор.
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