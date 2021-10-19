Гендиректору Большого театра Урину сделали операцию на сердце

Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин перенёс операцию на сердце, сообщили «Интерфаксу» в администрации ГАБТ. Урин ранее был госпитализирован с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность.

Сейчас гендиректор театра продолжает лечение в стационаре. Владимиру Урину 74 года, Заслуженный деятель искусств РФ возглавляет Большой театр с 9 июля 2013 года.

Урин также занимает пост генерального директора Международных фестивалей современного танца, которые проводятся Музыкальным театром совместно с культурными центрами и посольствами стран Европы, Канады и США. Заведует кафедрой менеджмента и экономики исполнительских искусств Школы‑студии МХАТ, профессор.

