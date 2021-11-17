Гендиректор МХАТ им. Горького снял с репертуара спектакль с участием Бузовой

Гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой, сообщает журнал «Forbes».

Он заявил, что намерен снять с репертуара театра еще несколько спектаклей. Кехман также перечислил несколько задач, стоящих перед руководством.

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«Нужно создать в театре правильный контент и правильно организовать прокат. Но прежде всего, создать новую организационную структуру и новое штатное расписание. И определиться, кто остается, и кто уходит из административной команды. Всего сейчас в театре 395 сотрудников. Из них лишь 127 артистов, 268 - административная команда», - заключил он.

Ранее худрук театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что спектакль с Бузовой был маркетинговой ошибкой МХАТа и привел к расколу в театре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваСпектакльОльга БузоваТеатрМХАТ
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