Гендиректор МХАТ им. Горького снял с репертуара спектакль с участием Бузовой

«Нужно создать в театре правильный контент и правильно организовать прокат. Но прежде всего, создать новую организационную структуру и новое штатное расписание. И определиться, кто остается, и кто уходит из административной команды. Всего сейчас в театре 395 сотрудников. Из них лишь 127 артистов, 268 - административная команда», - заключил он.

Ранее худрук театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что спектакль с Бузовой был маркетинговой ошибкой МХАТа и привел к расколу в театре.