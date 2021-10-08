Газаров станет новым худруком театра Сатиры
Сергей Газаров назначен художественным руководителем Московского академического театра сатиры с 13 октября 2021 года. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы РФ. Газаров также продолжит работу в Московском драматическом театре Армена Джигарханяна, которым руководит с 2020 года после смерти основателя.
Как признался Газаров, возглавить Театр сатиры — это серьезный вызов. «Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене», - отметил он. Он рассказал, что ушедший с этого поста Александр Ширвиндт уже ввел его в курс дела по всему репертуару, познакомил с труппой.
Газаров пообещал придерживаться театральных традиций, заложенных Валентином Плучеком и Александром Ширвиндтом, на советы которого он также рассчитывает. Новый худрук также призвал коллектив театра не верить сплетням о будущем и подчеркнул, что рассчитывает на поддержку коллег.
Сергей Газаров — российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Сыграл 100 ролей. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покинул пост художественного руководителя Театра сатиры в конце сентября. 87-летний артист принят такое решение самостоятельно.
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