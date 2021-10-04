Гала-концерт фестиваля «Белая трость» пройдет в Москве 14 октября
Гала-концерт XII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» состоится 14 октября в Московском государственном академическом театре «Русская песня». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов фестиваля, приуроченного к Международному дню белой трости - символу незрячего человека.
Отмечается, что участниками отборочных турах в этом году стали 400 детей с нарушениям зрения из восьми федеральных округов РФ. В Моську для участия в гала-концерте приедут 28 детей по итогам отборочных туров.
В рамках фестиваля дети выступят на сцене с известными артистами, среди которых, в том числе, Алсу, Валерия, Тамара Гвердцители, Анита Цой и другие.
Организатор фестиваля - благотворительный фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Дианы Гурцкая.
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