Гала-концерт фестиваля «Белая трость» пройдет в Москве 14 октября

Гала-концерт XII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» состоится 14 октября в Московском государственном академическом театре «Русская песня». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов фестиваля, приуроченного к Международному дню белой трости - символу незрячего человека.

Отмечается, что участниками отборочных турах в этом году стали 400 детей с нарушениям зрения из восьми федеральных округов РФ. В Моську для участия в гала-концерте приедут 28 детей по итогам отборочных туров.

В рамках фестиваля дети выступят на сцене с известными артистами, среди которых, в том числе, Алсу, Валерия, Тамара Гвердцители, Анита Цой и другие.

Организатор фестиваля - благотворительный фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Дианы Гурцкая.

