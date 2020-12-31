Французский актер Робер Оссейн умер в возрасте 93 лет
Французский актер, режиссер и театральный деятель Робер Оссейн умер в четверг в возрасте 93 лет, сообщает ТАСС.
Фильмография актера и режиссера включает в себя свыше 100 картин, славу ему принесла роль графа Жоффрея де Пейрака во французской киносаге "Анжелика - маркиза ангелов".
Оссейн был командором Ордена Почетного легиона. Родители были выходцами из России, отец-азербайджанец жил в Самарканде, был скрипачом и композитором, мать-еврейка из Бессарабии была пианисткой и актрисой. Они оба эмигрировали в Германию после революции в России, где и познакомились. В Париж переехали после свадьбы в 1927 году, а 30 декабря у них родился сын Абрахам Оссейнофф. Псевдоним Робер Оссейн он стал использовать с 18 лет, а в 19 написал первую пьесу, ее поставили в парижском театре «Вье-коломбье» в 1947 году. В то же время он начал сниматься в кино.
В 1970 году Оссейн переехал в Реймс, где возглавил драмтеатр. В 1979 году вернулся в Париж и работал в разных театрах, в 2000-2008 годах руководил театром «Мариньи» в Париже.
Оссейн трижды был женат, его первый брак был с Мариной Влади. У актера четверо детей.
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