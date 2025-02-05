Франдетти станет режиссером церемонии открытия кинофестиваля «Дух огня» в Югре

Худрук Государственного академического Большого театра оперы и балеты Узбекистана им. Алишера Навои Алексей Франдетти станет режиссером церемоний открытия и закрытия XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук.

По его словам, на заседании оргкомитета кинофестиваля была утверждена художественная концепция церемоний.

«Их режиссером выступит неоднократный лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти. Темой открытия и закрытия фестиваля станет "Музыка в кино". Известные всем песни из культовых фильмов станут важным объединяющим элементом для... участников», — написал Кухарук в Telegram-канале.

Фестиваль «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске 5-9 марта. Ранее Кухарук отмечал, что на киносмотре ожидается насыщенная программа, в том числе для юных зрителей, пишет RT.

