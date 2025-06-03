Фотовыставка «Золото Африки» открылась в Москве

В Галерее Российского фонда мира в Москве открылась выставка фотохудожника Дмитрия Евсеева «Золото Африки».

Среди экспонатов — композиции с дикими животными, населяющими экзотический континент. На фотографиях запечатлены львы, фламинго, слоны, буйволы, обезьяны, жирафы и другие представители африканской фауны.

Автор работ подчеркнул, что он не просто снимал зверей, но и показывал через них душу нашей планеты. Он добавил, что человек является не царем, а гостем природы.

Проект стал 76-м по счету для Галереи. Выставка организована Российским фондом мира при участии фонда развития искусства и фотографии им. Петра Барышникова и Центра ПроЛаб.

Мероприятие доступно для посещения до 31 июня 2025 года.

