Фонд Валентина Серова и музей «Интеграция» открывают выставку «Мять. Колоть. Варить. Лить»
Выставка «Мять. Колоть. Варить. Лить» откроется в музее «Интеграция» в четверг, 27 июня. Она состоится при информационной поддержке радиостанции «НАШЕ Радио» и стала частью проекта «Интеррацио» - совместного детища музея «Интеграция» и Фонда Валентина Серова.
Выставкаобъединяет пять основных культурных направлений XXI века: театр, музыка, выставки, кино, образование. Новая музыкальная инклюзивная программа музея «Интеграция» ориентирована на самую широкую аудиторию. Выставочная деятельность остается главной для музея, экспозиции станут интерактивными и будут интересны всем без исключения зрителям. Проект «Интеррацио» включает в себя фестивали анимации и показы современных документальных фильмов.
В выставке «Мять. Колоть. Варить. Лить» принимают участие художники, работающие в различных стилях, но всех их объединяет идея доступности искусства для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Работа Евгения Троицкого «Пространство молчания» посвящена жизни людей с ограниченными возможностями сегодня. Проблема инклюзии в произведениях Дмитрия Тугаринова часто прочитывается в контексте сегодняшних проблем и актуальности возможности общения разных аудиторий. Его искусство выступает полезным инструментом для выражения жизнестойкости - одним из основных принципов его мировоззрения.
Завершится выставка 27 августа.
27 июля в музее «Интеграция» состоится прессконференция участников выставки «Мять. Колоть. Варить. Лить». На вопросы журналистов ответят директор музея «Интеграция» Алексей Володин, директор Фонда Валентина Серова Ольга Иванова, куратор музея Лиза Штормит, художники.
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