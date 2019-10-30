Филолог ВШЭ обругал русский язык и Захара Прилепина

Реакция не заставила себя долго ждать. На Гусейнова обрушился шквал критики. Пользователи соцсетей даже призывали уволить Гусейнова из ВШЭ.

Сам филолог в ответ на критику заявил, что вкладывал в свои слова совершенно иной смысл. «У нас в стране свобода слова. Я высказал свое частное мнение. Я хорошо отношусь к журналистике. И первое дело — точность. Нигде в моем посте не было сказано, что русский язык — убогий. Я писал: «того убогого и клоачного русского языка, на котором говорят и пишут». Есть разница между языком как системой. И языком, на котором современные люди пишут и говорят. Тот, кто хотел меня понять — понял», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что язык тех, кто критикует его, - «не могучий и великий», не забыв задеть и писателя Захара Прилепина. «Он великий у Тургенева, Толстого. У Захара Прилепина плохой язык. А у Дениса Драгунского, Льва Рубинштейна, Михаила Шишкина — замечательный», — добавил филолог.

В ВШЭ, пишет «Газета.ру», в свою очередь заявили, что Гусейнов сделал свое заявление «как частное лицо» и его слова не являются позицией университета.

