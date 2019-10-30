Филолог ВШЭ обругал русский язык и Захара Прилепина
Преподаватель Высшей школы экономики Гасан Гусейнов на своей странице в Facebook выразил возмущение отсутствием в московских киосках прессы на иностранных языках, а также назвал русский язык «клоачным и убогим», пишет РИА ФАН.
«В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», — написал Гусейнов.
Реакция не заставила себя долго ждать. На Гусейнова обрушился шквал критики. Пользователи соцсетей даже призывали уволить Гусейнова из ВШЭ.
Сам филолог в ответ на критику заявил, что вкладывал в свои слова совершенно иной смысл. «У нас в стране свобода слова. Я высказал свое частное мнение. Я хорошо отношусь к журналистике. И первое дело — точность. Нигде в моем посте не было сказано, что русский язык — убогий. Я писал: «того убогого и клоачного русского языка, на котором говорят и пишут». Есть разница между языком как системой. И языком, на котором современные люди пишут и говорят. Тот, кто хотел меня понять — понял», — заявил он.
При этом он подчеркнул, что язык тех, кто критикует его, - «не могучий и великий», не забыв задеть и писателя Захара Прилепина. «Он великий у Тургенева, Толстого. У Захара Прилепина плохой язык. А у Дениса Драгунского, Льва Рубинштейна, Михаила Шишкина — замечательный», — добавил филолог.
В ВШЭ, пишет «Газета.ру», в свою очередь заявили, что Гусейнов сделал свое заявление «как частное лицо» и его слова не являются позицией университета.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Князь Владимир»
- Экономисты: Россияне будут недоедать из-за планов Минсельхоза
- Сдавший аль-Багдади американцам получит 25 миллионов долларов
- «Князь Владимир» выстрелил из-под воды «Булавой»
- Названа причина расстрела солдат в Забайкалье