Фильм «Злой город» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Историческая драма режиссера Константина Буслова «Злой город» возглавила кинопрокат в России и странах СНГ по итогам минувших выходных. Об этом сообщает портал Kinobusiness.

Лента, рассказывающая об обороне города Козельска от войска Золотой Орды, вышла на экраны 30 января. В фильме снимались Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев, Артем Волобуев, Полина Чернышова и другие. За 30 января-2 февраля драма собрала в кинотеатрах 138,2 млн рублей.

Второй среди лидеров кинопроката стала турецкая комедия Онура Унлю «Холоп. Великолепный век», заработавшая 62,2 млн рублей за уикенд. Картина, главную роль в которой сыграл актер Керем Бюрсин, за неделю опустилась с первой строчки рейтинга.

Третьим среди самых популярных фильмов в кинотеатрах в выходные стал сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь». Фэнтези-приквел саги «Последний богатырь» снял режиссер Дмитрий Дьяченко, главные роли в нем сыграли Кирилл Зайцев, Сергей Лавыгин и Юлия Пересильд. Лента собрала в прокате 50,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что на большие экраны выйдет биографическая и музыкальная картина режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина», пишет Ura.ru.

