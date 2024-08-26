Фильм «Ворон» возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм Руперта Сандерс «Ворон» стал лидером официального кинопроката в России и СНГ за прошедший уикенд. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Кинокомикс «Ворон» вышел на экраны на минувшей неделе, главную роль в нем сыграл Билл Скарсгард, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». За 22–25 августа картина заработала около 96 млн рублей.

В число лидеров проката также вошли мультфильм «Как приручить бизона» (23,3 млн рублей), семейный фантастико-приключенческий фильм «Пираты галактики Барракуда» (21,7 млн), триллер «Собиратель душ» (16,1 млн, всего — 377,7 млн).

Пятерку самых популярных фильмов в кинотеатрах замыкает супергеройский боевик «Дэдпул и Росомаха», заработавший за уикенд 15,3 млн рублей без учета сборов в России и Белоруссии (с начала проката — 450 млн).

