Фильм «В списках не значился» с Владимиром Машковым откроет 47-й ММКФ
Кинокартина Сергея Коротаева «В списках не значился» с Владимиром Машковым, Владиславом Миллером и Аленой Мориловой откроет 47-й Московский международный кинофестиваль, сообщили на официальной пресс-конференции киносмотра, на которой присутствовал спецкор НСН.
Фильмом закрытия фестиваля станет лента аргентинского режиссера Алехандро Агрести «Кем бы мы хотели быть».
Фестиваль в этом году пройдет с 17 по 24 апреля. В основном конкурсе – три российские картины: «Планета» Михаила Архипова, «Семейное счастье» Стаси Толстой и «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева.
В жюри основного конкурса Россию представят режиссер Алексей Герман-Младший и актриса Марьяна Спивак, а председателем будет испанский режиссер Луис Миньярро.
Ранее стало известно, что фильмы из 50 стран покажут на 47-м Московском кинофестивале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иноагент Шац заявил, что эмиграция его закалила
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 150 солдат и восемь автомобилей
- МО РФ: За сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетики
- Ван Дамм оказался фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми
- Госдума одобрила уголовное наказание за дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям
- Глава ЦИК пообещал, что бумажное голосование останется еще надолго
- В России в 2024 году запретили работу и ограничили доступ к 81 иностранному СМИ
- Фильм «В списках не значился» с Владимиром Машковым откроет 47-й ММКФ
- Песков назвал возможным визит главы РФПИ в Вашингтон
- Песков заявил о соблюдении РФ моратория на удары по объектам энергетики Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru