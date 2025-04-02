Фильм «В списках не значился» с Владимиром Машковым откроет 47-й ММКФ

Кинокартина Сергея Коротаева «В списках не значился» с Владимиром Машковым, Владиславом Миллером и Аленой Мориловой откроет 47-й Московский международный кинофестиваль, сообщили на официальной пресс-конференции киносмотра, на которой присутствовал спецкор НСН.

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Фильмом закрытия фестиваля станет лента аргентинского режиссера Алехандро Агрести «Кем бы мы хотели быть».

Фестиваль в этом году пройдет с 17 по 24 апреля. В основном конкурсе – три российские картины: «Планета» Михаила Архипова, «Семейное счастье» Стаси Толстой и «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева.

В жюри основного конкурса Россию представят режиссер Алексей Герман-Младший и актриса Марьяна Спивак, а председателем будет испанский режиссер Луис Миньярро.

Ранее стало известно, что фильмы из 50 стран покажут на 47-м Московском кинофестивале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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