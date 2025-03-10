Фильм «Царевна-лягушка» возглавил кинопрокат России за уик-энд

Фильм «Царевна-лягушка» режиссера Александра Амирова стал лидером российского кинопроката за период 6-9 марта. Об этом сообщается на портале Kinobusiness.

Лента-интерпретация русской народной сказки вышла на экраны 6 марта. Главные роли в фильме сыграли Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын. За уик-энд картина заработала 204,5 млн рублей.

«Царевна-лягушка» обогнала в рейтинге лидеров проката фильм Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». Лента о поэте заняла вторую строчку списка. Художественная интерпретация биографии Пушкина с Юрой Борисовым в главной роли собрала 152,3 млн рублей.

На третьем месте оказалась картина «Красный шелк» Андрея Волгина. Фильм вышел в прокат 20 февраля. За минувшие выходные он заработал 90,6 млн рублей.

Между тем министр культуры Ольга Любимова сообщила, что объем российского кинопроката вырос на 19% в 2024 году.

