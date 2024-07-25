Фильм «Телец» про рок-звезду выйдет в России

В центре сюжета картины история рок-звезды по имени Коул, который проводит дни и ночи в бесконечных поисках вдохновения, несмотря на то, что его собственная жизнь идет наперекосяк.

«Нет ничего более раздражающего, чем смотреть, как актер играет в рок-звезду», — заявил исполнитель главной роли Колсон Бэйкер.

Ранее стало известно, что в российских кинотеатрах покажут французскую драму «Братья», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

