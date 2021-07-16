Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко получил гран-при «Особого взгляда» в Каннах

Фильм «Разжимая кулаки» россиянки Киры Коваленко получил Гран-при программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Действие картины происходит в североосетинском городке Мизур. Главный герой Заур перевез сюда свою семью после трагических событий. Мужчина строго воспитывает сыновей и дочь, не устанавливая границ между заботой и гиперопекой. Режиссер показывает, что разомкнуть отцовские объятия и наконец начать самостоятельную жизнь оказывается сложнее, чем казалось.

Награды в других номинациях получили картина Татьяны Уэсо «Огненная ночь», фильм «Ягненок» Вальдимара Йоханнссона, «La Civil» режиссера Теодоры Михай, работа Афсии Эрзи «Хорошая мать», а также «Великая свобода» Себастьяна Майзе.

