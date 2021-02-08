Фильм «Последний богатырь: Корень зла» собрал в прокате 2 млрд рублей
Фильм «Последний богатырь: Корень зла» установил новый рекорд по кассовым сборам в России.
Как пишет РБК, лента собрала в прокате два миллиарда рублей. За период с 1 января по 7 февраля картину посмотрело около семи миллионов зрителей, и это учитывая существенные ограничения по заполняемости кинотеатров.
Сказка режиссера Дмитрия Дьяченко стала четвертым в истории современного российского проката фильмом, который преодолел указанный рубеж.
До этого подобный доход с кинопроката был лишь у трех отечественных фильмов, при этом все они вышли до пандемии, из-за которой посещение кинозалов значительно ограничили. В списке рекордсменов значатся картины «Т-34», «Движение вверх» и «Холоп».
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