Фильм открытия Канн «Второй акт» выйдет в прокат в России 11 июля

Фильм – открытие Каннского кинофестиваля нынешнего года режиссера Квентина Дюпье из Франции «Второй акт» выйдет в российских кинотеатрах 11 июля. Такие сроки назвали ТАСС в кинопрокатной компании «Русский репортаж».

Зрительская премьера назначена на 10 июля в московском кинотеатре «Художественный». Показ будет организован на оригинальном языке с русскими субтитрами. Аналогичная премьера этот день состоится в кинотеатре «Мираж на Большом» в Санкт-Петербурге, но с дублированием.

В комедии снялись Леа Сейду, Луи Гаррель, Венсан Линдон. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Каннах первые зрители после просмотра приветствовали овациями в течении трёх с половиной минут. Картина повествует об актерах и съемочном процессе в кино, автором сценария которого выступил по сюжету искусственный интеллект.

