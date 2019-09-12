Фильм о Юлии Началовой начнут снимать в конце сентября
Биографический фильм о Юлии Началовой начнут снимать в конце сентября текущего года. Как пишет Дни.ру, об этом заявил режиссер картины Андрей Загорский.
По его словам, ему пришлось сделать перерыв в работе над фильмом из-за вступления семьи Юлии в наследственные права. Теперь, когда семья владеет авторскими правами на песни Юлии, начнутся съемки фильма.
Он рассказал, что фильм будет «концентрированный, напряженный». Картине дано название "Буду рядом" по одноименной знаковой песне в карьере Началовой.
Напомним, о смерти певицы стало известно 16 марта текущего года.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Новак прокомментировал предстоящие переговоры по газу с Украиной и ЕС
- Интерпол не стал комментировать запрос РФ по «шпиону Смоленкову»
- Паралимпиец из Крыма установил новый мировой рекорд на ЧМ по плаванию
- Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» с конца сентября
- Неизвестный устроил погром в торгпредстве России в Лондоне