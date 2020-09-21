Фильм о бездомных американцах «Земля кочевников» победил на фестивале в Торонто

В Канаде завершился Toronto International Film Festival, один из крупнейших в мире, наряду с кинофестивалем в Венеции открывающий оскаровскую гонку. Его главная награда, приз зрительских симпатий, досталась «Земле кочевников» Хлои Чжао, передаёт специальный корреспондент НСН из Торонто. Таким образом, канадский фестиваль выиграл фильм, который только что получил «Золотого Льва» венецианской Мостры.

«Земля кочевников» американской китаянки Хлой Чжао — история о прослойке американцев, которые лишились жилья и перемещаются по стране на своих фургонах в поисках работы и лучшей жизни. Главную роль сыграла обладательница премии «Оскар» Фрэнсис МакДорманд. Но это документально-постановочное кино, то есть в кадре можно увидеть реальных современных американских кочевников. Мировая критика восторженно приняла фильм еще в Венеции и отмечала потрясающую игру актрисы. В последние годы многие обладатели оскаровских статуэток и номинанты премии предварительно были с успехом представлены в Венеции или в Торонто. «Земля кочевников» выиграла оба фестиваля, наверняка фильм и его главную актрису ждут как минимум номинации на премию американской Киноакадемии.

Также отмечены наградами Торонто «Одна ночь в Майами» Риджины Кинг и «Бобы» Трейси Дир. «Одна ночь в Майами» - полнометражный режиссерский дебют известной актрисы, политическо-поэтическая история о том, как однажды провели ночь за долгими разговорами о судьбах родины Малькольм Икс, Мохамед Али, Сэм Кук и Джим Браун. «Бобы» - основанный на реальных событиях фильм о противостоянии между общинами индейцев и правительством в 1900 году в Квебеке.

Приз зрительских симпатий в документальном конкурсе достался «Неудобному индейцу» Мишель Латимер. Это эффектная адаптация отмеченной наградами исследовательской работы Томаса Кинга о культурной колонизации коренных народов Северной Америки. Лучшим в программе «Полуночное безумие» зрители признали «Тень в облаках» Розанны Лян, хоррор-фарс о временах Второй Мировой, основанный на легендах о гремлинах, мистических существах, которые ненавидели технику и часто становились причиной авиакатастроф.

TIFF проходил в Торонто с 10 по 19 сентября. В этом году в связи с пандемией тут было представлено всего около сотни фильмов. Однако новаторство нынешнего фестиваля в том, что многие показы были организованы онлайн. Фактически он прошел в гибридной, очно-виртуальной форме.

«Это был год, который мы не скоро забудем, - сказал художественный руководитель фестиваля Кэмерон Бейли. - Пандемия сильно ударила по TIFF, и в ответ мы вернулись к тому, что изначально вдохновляло нас, попытались донести все лучшее в кино до самой широкой аудитории. И мы наблюдали, как зрители приняли эту способность кинематографа воздействовать через экраны любого размера, они присоединились к нам онлайн отовсюду, это было то, чего мы никогда не увидели бы в других обстоятельства в прошлом».

