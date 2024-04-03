Фильм о балерине «Джойка» выйдет в российский прокат в апреле
В российский прокат выходит американский фильм «Джойка», сообщает «Культуромания».
Картина рассказывает историю балерины из США, которая мечтает станцевать в Большом театре. Для этого она решает приехать в Россию и поступить в Московскую академию хореографии.
Лента основана на реальных событиях, которые произошли с Джой Аннабель Уомак. Она стала второй в истории американкой, которой удалось получить работу в Большом театре.
В фильме снялись Талия Райдер, Дайан Крюгер, Томаш Кот, Олег Ивенко, Наталия Осипова.
Премьера в России состоится 4 апреля 2024 года.
Ранее стало известно, что фильм «Золото Рейна» выйдет в российский прокат в апреле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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