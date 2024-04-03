Фильм о балерине «Джойка» выйдет в российский прокат в апреле

Картина рассказывает историю балерины из США, которая мечтает станцевать в Большом театре. Для этого она решает приехать в Россию и поступить в Московскую академию хореографии.

Лента основана на реальных событиях, которые произошли с Джой Аннабель Уомак. Она стала второй в истории американкой, которой удалось получить работу в Большом театре.

В фильме снялись Талия Райдер, Дайан Крюгер, Томаш Кот, Олег Ивенко, Наталия Осипова.

Премьера в России состоится 4 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что фильм «Золото Рейна» выйдет в российский прокат в апреле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

