Фильм «Мы» по роману Замятина может выйти в 2021 году

Кинофильм "Мы", представляющий собой экранизацию романа-антиутопии Евгения Замятина, планируют выпустить в прокат в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

Режиссер проекта Гамлет Дульян отметил акутальность романа Евгения Замятина (1884-1937), а также рассказал, что для создания полноценного образа ездил в родной город писателя, посещал его музей и общался с его родственниками. Кинга, ставшая основой для сценария картины, была написана 100 лет назад и положила начало целому жанру антиутопии.

Режиссер рассказал агентству, что экранизировать этот сюжет мечтал еще в детстве и пообещал зрителям бережное отношение к знаменитому первоисточнику. Он назвал роман классикой и отметил, что в современном мире идея тотального контроля над личностью, которая положена в основу романа, всё еще злободневна.

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ФОТО: flickr.com
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