Фильм «Мальчик и птица» Миядзаки выйдет на «Кинопоиске» 4 июля
Анимационный фильм «Мальчик и птица» знаменитого японского режиссера и художника Хаяо Миядзаки выходит в России в онлайн варианте в четверг, 4 июля. Картина станет доступна для просмотра на платформе «Кинопоиск».
В центре сюжета первой за последние 10 лет работы мастера – судьба ученика японской школы во времена Второй мировой войны. После гибели его матери отец с сыном переезжает в деревню, где женится на сестре погибшей супруги. Мальчик знакомится с говорящей цаплей, которая обещает, что он сможет увидеть свою мать.
Картина «Мальчик и птица» создана частично по мотивам книги писателя Ёсино Гэндзабуро 1937 года. В новой работе Миядзаки отходит от реализма предыдущего фильма «Ветер крепчает» и возвращается к атмосфере своих более ранних мультфильмов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», стало известно, что 82-летний Миядзаки не собирается завершать своё творчество «Мальчиком и птицей». В студии Ghibli заявили, что аниматор уже готовится приняться за новую работу.
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