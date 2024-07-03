Фильм «Мальчик и птица» Миядзаки выйдет на «Кинопоиске» 4 июля

Анимационный фильм «Мальчик и птица» знаменитого японского режиссера и художника Хаяо Миядзаки выходит в России в онлайн варианте в четверг, 4 июля. Картина станет доступна для просмотра на платформе «Кинопоиск».

В центре сюжета первой за последние 10 лет работы мастера – судьба ученика японской школы во времена Второй мировой войны. После гибели его матери отец с сыном переезжает в деревню, где женится на сестре погибшей супруги. Мальчик знакомится с говорящей цаплей, которая обещает, что он сможет увидеть свою мать.