Фильм-концерт Бейонсе возглавил американский прокат

За первые выходные музыкальная кинолента собрала 21 миллион долларов. Фильм показали в 2539 кинотеатрах США и Канады, а также в 94 кинозалах других стран.

Примечательно, что певица сама спродюсировала ленту, посвященную ее масштабному туру Renaissance.



Ранее американская певица Мадонна снова попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая артистка всех времен, напоминает RT. Следом за ней идут певицы Рианна, Мэрайя Кэри, Тейлор Свифт и Бейонсе.

