Фильм-концерт Бейонсе возглавил американский прокат

Музыкальный фильм-концерт поп-звезды Бейонсе Renaissance: A Film by Beyonce (2023) возглавил американский прокат, пишет Billboard.

Бейонсе потратила $100 тысяч на работу метро после ее концерта

За первые выходные музыкальная кинолента собрала 21 миллион долларов. Фильм показали в 2539 кинотеатрах США и Канады, а также в 94 кинозалах других стран.

Примечательно, что певица сама спродюсировала ленту, посвященную ее масштабному туру Renaissance.

Ранее американская певица Мадонна снова попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая артистка всех времен, напоминает RT. Следом за ней идут певицы Рианна, Мэрайя Кэри, Тейлор Свифт и Бейонсе.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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