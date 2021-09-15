Фильм «Дюна» стал рекордсменом по предпродажам билетов в России
Предпродажи билетов на фантастическую киноленту «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва принесли создателям ленты более 30 миллионов рублей, сообщает сайт «Бюллетень Кинопрокатчика».
Этот результат в полтора раза превосходит достижение ещё одного фантастического фильма - «Мортал Комбат». Таким образом «Дюна» стала рекордсменом по предварительным продажам билетов в России за время пандемии COVID-19.
Мировая премьера фильма «Дюна», который снят по одноимённому роману американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта, состоялась 3 сентября. В российских кинотеатрах его начнут демонстрировать с 16 сентября.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,2 миллиарда рублей на господдержку российских кинотеатров и кинокомпаний, сообщает ОТР.
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