Фильм «Чебурашка-2» выйдет в начале 2026 года

Отмечается, что режиссером второй части снова станет Дмитрий Дьяченко. Над созданием ленты будет трудиться та же команда, которая создавала первый фильм, в том числе прежними останутся сценаристы и продюсеры.

Отмечается, что сюжет нового фильма будет развиваться спустя год после событий, описанных в первой части.

«Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как и любой взрослеющий, ребенок начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие», — приоткрыл завесу над сюжетом второй части соавтор сценария, генеральный продюсер Yellow, Black and White Виталий Шляппо. Он также пообещал, что в новой части компанию полюбившимся героям составят необычные новые персонажи.

Ранее сообщалось, что из фильма «Чебурашка» планируется сделать музыкально-цирковое представление. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

