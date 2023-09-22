Фильм «Чебурашка-2» выйдет в начале 2026 года
Фильма «Чебурашка-2» запущен в производство и появится в прокате 1 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».
Отмечается, что режиссером второй части снова станет Дмитрий Дьяченко. Над созданием ленты будет трудиться та же команда, которая создавала первый фильм, в том числе прежними останутся сценаристы и продюсеры.
Отмечается, что сюжет нового фильма будет развиваться спустя год после событий, описанных в первой части.
«Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как и любой взрослеющий, ребенок начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие», — приоткрыл завесу над сюжетом второй части соавтор сценария, генеральный продюсер Yellow, Black and White Виталий Шляппо. Он также пообещал, что в новой части компанию полюбившимся героям составят необычные новые персонажи.
Ранее сообщалось, что из фильма «Чебурашка» планируется сделать музыкально-цирковое представление. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ России в Севастополе
- Бывшего жениха Волочковой задержали за крупное мошенничество
- Фильм «Чебурашка-2» выйдет в начале 2026 года
- Рогов: Российские военные продвинулись вдоль реки Мокрые Ялы
- Вирусолог усомнился в новой волне COVID-19 в России
- Песков назвал Польшу агрессивной страной
- Директор Успенской назвал причину отмены концерта в Ереване
- Самолет из Антальи выкатился за ВПП при посадке в Перми
- Картаполов: В осенний призыв будут действовать только бумажные повестки
- В подъезде дома в Москве нашли предмет, похожий на гранату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru