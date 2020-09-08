Фестиваль современного искусства ARTLIFE 2020 пройдет в «Манеже»

Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST 2020 пройдет в московском ЦВЗ «Манеж» с 19 по 27 сентября. На нем будут представлены работы в самых разных техниках, стилях и жанрах – от гиперреализма до fashion-иллюстрации.

В этом году на ARTLIFE FEST можно увидеть 430 произведений от известных и успешных художников со всего мира. География участников охватывает 22 страны: на одной площадке будут представлены работы художников из России, Украины, Узбекистана, Польши, Турции, Ирана, Индии, Таиланда, Тайвани, Малайзии, Колумбии, Бразилии, США, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Германии, Швеции, Японии, Китая и Южной Кореи.

Тема нынешнего фестиваля - «Преодолевая расстояния». «Мы стремимся показать, что у искусства нет границ, оно не знает государственных или языковых барьеров, этнических или религиозных различий» - рассказала куратор мероприятия Анастасия Андреева.

Фестиваль также будет иметь образовательную направленность: запланированы 50 лекций от ведущих российских экспертов, 10 мастер-классов в разных техниках и 10 демоклассов с онлайн-трансляцией, которые позволят в режиме реального времени наблюдать за тем, как профессиональный российский художник поэтапно создаёт произведение искусства. Пройдут также мастер-классы для детей разных возрастов.

Организаторы создали специальное мобильное приложение ARTLIFE с функцией дополненной реальности, с помощью которому зрители смогут «оживлять» картины при помощи смартфона.

Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST 2020 уже во второй раз реализуется при поддержке Департамента культуры города Москвы в рамках Государственной программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия».

Получить бесплатный билет можно при регистрации на https://artlife-fest.com/?utm_source=nsn&utm_medium=pr&utm_campaign=fest&utm_content=anons.

